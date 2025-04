HB Ledare: Distributionen har varit skit, men bättrat sig

Vi har haft ett katastrofläge men ser ljuset i tunneln.

Det har nu gått tre månader med HB som endagarstidning. Det har varit en svår resa och är resultatet av en händelser och förändringar bortom vår egen kontroll. Jag träffade i förra veckan Seniorerna i Övertorneå som bjudit in mig för att berätta om HB; vad som hänt och hur framtiden ser ut. Det var ett härligt möte.

HB inledde sin historia som endagarstidning året 1882. Systertidningen Haaparannanlehti började utkomma redan 1878. Under andra årtiondet av förra seklet slogs tidningarna ihop och kom ut två dagar i veckan, senare tre dagar. I slutet av 1980-talet blev vi tvådagarstidning och 2025 endagarstidning.

Cirkeln är inte sluten. Det är en spiral som skruvar sig vidare.

* * *

HB EN gång i veckan är resultatet av en mångårig förändring. Dels har vi sett en långsamt urholkad tidningsekonomi. Regelbundna annonsörer har minskat sina investeringar i marknadsföring via dagstidningen. Stora pengar skickas istället till amerikanska nätjättar och egna reklamblad.

Ganska tidigt under 2024 stod det klart att året skulle medföra en ekonomisk förlust, varför vi genomförde besparingar, främst att minska bemanningen med en tjänst.

Ett annat avgörande besked kom våren 2024.

Vår distributör meddelade att de svagt befolkade delarna av länet inte längre skulle trafikeras. Främst gällde det byar, eller delar av byar, vid sidan om genomfartsstråken. Det blev verklighet den 1 november 2024. Det i sig beror på färre tidningsabonnenter men lika mycket på att tidningsdistributörerna och särskilt Postnord envisats med att, var för sig, köra förbi landets brevlådor utan något som helst samarbete.

En rad utvärderingar gjordes av oss under året. Via denna ledarspalt och artiklar i tidningen berättade jag om att vi såg över möjligheterna att gå över till utgivning en dag i veckan och att även ha några utgivningsuppehåll under året. En tid innan årsskiftet kunde vi berätta om att beslutet var taget.

Sedan årsskiftet trycker vi tidningen i Umeå, som har mer effektiva processer för att hantera mindre tidningar. Vi har också valt att behandla alla abonnenter i utgivningsområdet lika och därför bytt till Postnord för utbärning; vilket sker varierande dagar, främst onsdag eller torsdag men också fredag.

Tyvärr har det varit groteskt stora inkörningsproblem med postdistributionen. Det har lämnats hela skrindor med tidningar i regnet på lastkajer, tidningsbuntar har försvunnit och ibland har brevbärarna inte förstått att de ska ta med sig tidningen på sin tur. Utöverdet hände det en gång att tidningar som var avsedda för Västerbottens inland fick HB-abonnenter som adress.

Läget har varit så katastrofalt att jag undrat om HB skulle överleva.

* * *

SEDAN inledningen av mars månad har läget stabiliserat sig. Röstena jag hörde i Övertorneå talade om att HB nu blivit så tjock att det tar flera dagar att läsa den och att ”mycket mer att läsa än länstidningarna” plus förstås att de många nyheterna om Tornedalen bara fanns i HB.

Jag mötte förståelse för beslutet om endagarsutgivning men också befogad ilska och besvikelse över problemen som vi haft med att få ut tidningen. Jag kan i sammanhanget inte nog poängtera hur viktig varje enskild abonnent är för HB:s framtid.

Mötet med läsarna i Övertorneå gav energi.

Energi att fortsätta jobba för Tornedalens bästa, med HB som en lägereld och gemensamhetsbyggare plus förstås granskare av politik och samhälle. Tack för inbjudan.

Jag kommer gärna till fler möten.

Örjan Pekka

Ledarskribent HB