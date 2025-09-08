HB Ledare: Kiruna lever och dör med gruvan

En nyckel till en bostad måste bli till två nycklar till två bostäder.

Kiruna har stått i stort fokus. Först och främst för den spektakulära kyrkflytten för ett par veckor sedan. Det var inte bara tillresande besökare som fascinerades, även happisbor som jobbar i Kiruna uttryckte fascination över att se den vackra byggnaden sakta rulla förbi kontorsfönstret.

Förra veckan så kom något som kallats ett chockbesked. En tredjedel av Kiruna stad har redan rivits och det nya beskedet är att inom tio år ska ytterligare en tredjedel försvinna. 6.000 boende måste flytta.

* * *

PÅ 1970-TALET hade Kiruna kommun 31.000 invånare. Idag drygt 22.000. Inpendlingen av arbetskraft är omfattande och kommunen beräknas gå miste om runt 100 miljoner kronor per år på grund av att arbetskraften skattar i andra kommuner.

Kustkommunerna och inte minst Tornedalens kommuner vore fattigare utan de många som pendlar till jobben i Malmfälten. Tornedalsrallyt har blivit Länsrallyt och ibland längre än så.

Kiruna kommer om ett år eller så att inviga Sveriges dyraste badhus. Just nu bedöms slutkostnaden landa på nära 1,4 miljarder, mångfalt mer än vad ursprungliga beräkningar sade. Kiruna kommun har med detta och annat dragit på sig en stor skuldbörda, bland de tyngsta i landet (nära tre miljarder kronor). Att behålla och rekrytera personal till skolor och omsorg är svårt. Skulle en lärare eller sjuksyrra fundera på att flytta till Kiruna går det inte. Det finns inga bostäder, köerna till en ledig lägenhet är minst tio år långa. Hyrpersonal kostar dyra pengar och skattar på annat håll.

Allt är skapat av gruvverksamheten.

* * *

DET VI ser i inte minst Kiruna är en pressad kommun och befolkning, som lever ovan, med och av gruvan. Dilemmat är välkänt – och svårt: Staden föddes, lever och utvecklas med gruvverksamheterna. LKAB är bjässen, tillsammans med Boliden. Kommunen sa nej till Talga, som en protest mot att för lite pengar stannar i kommunen. Regeringen som är den stora förmånstagaren av nästan all ekonomisk verksamhet körde över kommunen och gav grönt ljus.

Frågan är om Kiruna överlever den nya tredjedelen av stadsrivande och stadsbyggande. Det vi sett av nuvarande stadsomvandling är att inlösta bostäder skapat utflyttning från kommunen och blir en villa till salu är köparen ofta ett företag i entreprenadbranschen och vips blir villan bostad för inpendlare.

* * *

DE SENASTE tio åren av stadsomvandling i Malmfälten förskräcker. Staten lämnar blott smulor till kommunerna som står med ruinerad ekonomi och brister i den kommunala verksamheten.

Den stadsomvandling som nu med tvång behöver och måste inledas kan inte bli något annat än en nyckel mot två nycklar i fråga om bostäder och funktion mot funktion för annat. Nytt och inflyttningsklart måste stå färdigt innan något rivs.

Dessutom måste stadsflytten ge en kostnad för det framtida boendet (eller nyttjandet) som är i paritet med vad som rivits som en följd av gruvans utbredning.

Det krävs mark att bygga på, som staten förfogar över men framförallt krävs det pengar, stora pengar för att snabbt kunna bygga. LKAB beräknar kostnaden till 22,5 miljarder kronor för tio år av stadsomvandling.

Stora pengar men ändå mindre än hälften av de 50 miljarder kronor som staten fått i utdelning som ägare till LKAB de senaste tio åren.

Kiruna och Gällivare får inte lämnas i sticken för att utvecklas som oljeplattformar i fråga om arbetsmarknad. Det vore förödande för hela länet – och hela landet.

Örjan Pekka

Ledarskribent Haparandabladet