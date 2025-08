HB Ledare: Sommaruppehåll, hur ska det gå?

HB tar paus med tidningsutgivningen. Det känns konstigt.

Det är en fantastisk sommar. Evenemangen har avlöst varandra och folklivet går på högvarv. Det har speglats i våra spalter, som fyllts med sommarfirande människor, som kan njuta frukterna av de många ideella krafter som gjort arrangemangen möjliga. Jag lyfter på hatten och skrev om detta i föregående ledarspalt.

Nu går vi in i en andra halva av sommaren som också är lugnare vad gäller arrangemang, Sikfesten i Kukkolaforsen är förstås ett undantag.

Under denna period kommer HB att ha uppehåll på tidningsutgivningen. Nästa HB utkommer vecka 34. Vi kommer fortsatt att ha bemanning på nyhetssidan och rapporterar via HBwebben.se. Det görs också fortlöpande bevakning som kommer att redovisas efter uppehållet.

* * *

JAG MÅSTE erkänna att det känns lite ovanligt, rent av konstigt att inte ha ledarspalt att författa men utgivningsuppehåll under sommaren är inte unikt för tidningar.

Att vi väljer att ha sommaruppehåll har flera anledningar. En är att nyhetsflödet normalt sett blir lugnare. Det har funnits somrar då vi haft utgivningar som känts nyhetsfattiga. (Det är då vi tar till reportagen om glasspriser, badtemperaturer och dylikt.) Det är också en period på året då annonsörerna tar det lugnare. Utöver det är det vanligt förekommande att tidningsabonnenter väljer att ha sommaruppehåll på sin tidning. Åtminstone var det vanligt tidigare år. Ytterligare en anledning är att vi kan minska utgifterna för sommarvikarier.

Sammantaget talar allt för att sommaruppehåll är ett logiskt val. Men. Visst känns det konstigt för mig som skrivit ledarspalt varje vecka i snart 30 år, sommar som vinter.

* * *

VI HAR också passerat första halvåret som endagarstidning. Det var också ett beslut som kändes konstigt att ta men huvudsakligen beror det på att ekonomin och annonsmarknaden inte räckte till för utgivning två gånger i veckan.

Vi har precis i dagarna skickat in bolagets årsredovisning för helåret 2024 och kan summera det gångna året som ett förlustår i fråga om ekonomi. Pengarna höll på att rinna ut ur bolaget. Vi klarar det tack vare att vi samlat i ladorna och kunde använda resultatutjämningsfonder för att nollställa resultatet.

* * *

ATT VI gick över till endagarsutgivning har väckt många reaktioner men när allt landat kan vi konstatera att det var ett korrekt beslut. Vi gör också tjockare tidningar än tidigare, vilket mött många och positiva reaktioner och de röda siffrorna i ekonomin har blivit svarta.

Det som varit skit och elände är att distributionen inte fungerat särskilt bra under 2025 års inledning. Det har dock bättrat sig och vi kan se lite ljusare på framtiden. Abonnenterna har varit tålmodiga, utan dem klarar vi oss inte särskilt länge. Varenda abonnent behövs.

* * *

JAG TILLÖNSKAR HB:s läsare en fortsatt fin sommar. Den värmebölja som rått under sommaren väntas lugna ned sig. Det har jag inget att invända mot.