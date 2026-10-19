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HFF körde över Mariehem – en poäng från division 3

Haparanda FF tog ett jättesteg mot division 3 när Mariehem besegrades med hela 8–0 på bortaplan. Inför den avslutande kvalmatchen mot Alvik har HFF full pott och ett kraftigt övertag i målskillnad. En poäng räcker för att säkra förstaplatsen.

HFF kopplade greppet direkt i Umeå. Aleksi Gullsten gjorde 0–1 redan i den sjätte minuten och fyllde sedan på med ytterligare tre mål. Isidro Sanchez satte 0–4 före paus.

I andra halvlek fortsatte HFF att dominera. Onni Iisakki Romakkaniemi gjorde 0–6, Mohamed Nasir Mohamed 0–7 och Cyril Kamara fastställde slutresultatet till 0–8.

Huvudtränaren Andreas Liakka var nöjd med prestationen.

– Det var otroligt bra och vi kör över dem. Vi kör över dem helt enkelt.

Segern innebär att HFF står på sex poäng efter två kvalmatcher och har 12–2 i målskillnad. Alvik och Notviken står båda på tre poäng.

I sista omgången, lördag 24 oktober, möter HFF Alvik på bortaplan. Ett oavgjort resultat räcker för att HFF ska vinna kvalgruppen och ta steget upp till division 3.

Även vid förlust har HFF ett starkt utgångsläge tack vare målskillnaden, men då öppnas dörren för Alvik och i teorin även Notviken.

– Det blir tufft, säger Andreas Liakka om avslutningen mot Alvik.

Efter 8–0-segern har HFF avancemanget helt i egna händer.

Fredrik Liedholm

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