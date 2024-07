Hjälp sökes kring den Nordfinska evakueringen

Det är snart precis 80 år sedan den nordfinska evakueringen genomfördes under Lapplandskriget i Finland. Cirka 56 000 människor och 22 000 kor flydde kriget i Finland i september och oktober 1944. Det här historiska händelserna har kommit att fängsla konstnären Eija Mäkivuoti och historikern Brita-Kaisa Välimaa.

– Vi är båda från Tornedalen och har släktingar som upplevt evakueringen, vilket gjorde att intressent för ämnet väcktes, säger Brita-Kaisa Välimaa.

Tillsammans har Eija Mäkivuoti och Brita-Kaisa Välimaa nu startat ett konstprojekt där de studerar och försöker få större kunskap kring ämnet.

– Vi vill göra ämnet mer känt genom konst och berättande då det ännu är relativt lite information och forskning kring den nordfinska evakueringen till Sverige, säger Eija Mäkivuoti.

De söker därför efter minnen, information och berättelser från personer som antingen själv upplevt händelser eller hört berättelser av någon som erfarit något under den nordfinska evakueringen till Tornedalen under Lapplandskriget.

Den 30 juli påbörjar paret sin kartläggning som sedan pågår hela augusti.

– Vi arbetar i Tornedalen och behöver då hjälp från allmänheten. Så om någon vet var exakt evakueringsplatserna funnits så hoppas vi att de kontaktar oss. Och om någon vill dela med sig berättelser så får de gärna kontakta oss via sociala medier, säger Brita-Kaisa Välimaa.

Målet för duon är att göra en utställning och en publikation om ämnet.

– Arbetet framskrider i etapper och en första glimt visas på Studio Jala i Haparanda i oktober, säger Eija Mäkivuoti.

Då arrangerar Brita-Kaisa Välimaa och Eija Mäkivuoti en utställning med vernissage kring sin forskning för att minnas den Nordfinska evakueringen för 80 år sedan.