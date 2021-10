Hög vattennivå i Torneälven

Vattennivån i Torneälven är hög i Haparanda på grund av att ismassor har samlats i älvmynningen.

Räddningstjänsten övervakar situationen och GC-vägen runt Tornvallen har spärrats av.

Fredrik Wuopio, räddningschef i Haparanda, uppger för Haparandabladet att vattennivån har varit relativt hög under hela veckan. Nivån har dock hittills varit som högst under onsdagen, medan vattnet har sjunkit undan något under torsdagen.

Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att hålla sig borta från älvkanten då det höga vattenflödet i kombination med kraftiga strömmar gör älven både oberäknelig och farlig.

– Druttar man i vattnet, som kanske bara är en grad för tillfället, och det strömmar och är is, ja då är det en jättestor risk. Så det är viktigt att respektera de avspärrningar som finns, säger Wuopio.