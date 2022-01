Högskolebehörigheten tillbaka på yrkesprogram

Regeringen föreslår att återinföra högskolebehörigheten på gymnasieskolans yrkesprogram.

Det väntas göra yrkesprogrammen attraktivare så att fler ungdomar skaffar sig yrkeskompetenser som efterfrågas starkt på den norrbottniska arbetsmarknaden. I en proposition till riksdagen föreslår regeringen att även yrkesprogrammen inom gymnasieskolan ska ge behörighet för högre studier.

Förslaget skulle innebära att även elever på yrkesprogrammen kommer att garanteras den behörighet som krävs för att kunna söka in till universitet och högskola. Kurser som krävs för att uppnå grundläggande behörighet kommer att ingå i programmet från start, men det kommer fortsatt att vara möjligt att välja bort dem för den som vill. Enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv genomförde under förra året, visar på att nära en tredjedel av de unga som idag läser ett högskoleförberedande program, hade kunnat överväga att läsa ett yrkesprogram istället. Den enskilt viktigaste faktorn till varför de väljer att avstå är osäkerhet kring om det går att läsa in behörighet för högre studier.