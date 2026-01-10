Prenumerera

Hon blir ny regiondirektör för Region Norrbotten

Vid ett extrainsatt styrelsemöte har regionstyrelsen beslutat att anställa Anna Alm Andersson som ny regiondirektör i Region Norrbotten.

– Jag ser fram emot att komma tillbaka till Region Norrbotten och ta mig an uppdraget som regiondirektör. För mig är det viktigt att bidra till en hållbar och långsiktig utveckling inom både hälso- och sjukvård och regional tillväxt, säger Anna Alm Andersson i ett pressmeddelande.

Hon har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom politiskt styrda organisationer, och arbetar idag som förbundsdirektör för Svenskt Ambulansflyg, där samtliga Sveriges 21 regioner är medlemmar. Anna Alm Andersson är anestesisjuksköterska i grunden och har haft flera chefsuppdrag på hög ledningsnivå inom Region Norrbotten, bland annat som divisionschef för närsjukvården och verksamhetsområdeschef för akut omhändertagande med ansvar för regionens akutmottagningar och både väg- och luftburen ambulansverksamhet.

– Jag är mycket glad att vi har kunnat rekrytera Anna Alm Andersson till uppdraget som regiondirektör. Hon har bred erfarenhet inom hälso- och sjukvård, står för ett tryggt ledarskap och har god förståelse för de stora och komplexa frågor som det svenska samhället och Norrbotten står inför, säger Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande.

Anna Alm Andersson efterträder Ulrika Sundquist som går till en nationell roll. Jonas Thörnqvist kliver in som tillförordnad regiondirektör från och med den 19 januari fram tills att den nya regiondirektören tillträder sin tjänst den 1 april.

Tobias Ljung

