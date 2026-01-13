Prenumerera

Hotade döda poliser, väktare, ambulanspersonal och flera av deras barn

En haparandabo misstänks för att ha uttalat dödshot mot flera personer i Haparanda.
Nu åtalas mannen för en rad brott; fyra fall av hot mot tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman.
Det var vid ett omhändertagande som mannen som är i 30-årsåldern misstänks för att ha uttalat hot om att döda både en polis och en väktare, samt deras släkt och nära. Hotet uttalades när mannen skulle omhändertas. Både polis och väktare var involverade i omhändertagandet och mannen som motsatte sig omhändertagandet, misstänks för att ha uttalat hot om att döda både en polis och en väktare. Mannen misstänks också för att ha hotat att döda polisens släkt och väktarens barn. Utöver det har mannen enligt misstanken också valt att spotta en annan väktare i ansiktet.
Enligt åklagaren var syftet att förhindra tjänsteutövning, men i ett av fallen misstänks även ett hämdmotiv finnas till grund.
Händelserna inträffade i augusti på Coop i Haparanda.

Film som bevis

Som bevisning finns film från polisens kroppsburna kamera. Nu har åklagaren lämnat in en stämningsansökan om två fall av hot mot tjänsteman och ett fall av förgripelse mot tjänsteman. Den misstänkte mannen erkänner hot mot tjänsteman men förnekar brottet, men instämmer i händelseförloppet vad gäller förgripelse mot tjänsteman.

Fler fall

Två månader tidigare- i juni- misstänks mannen för ytterligare två hot mot tjänsteman. Dessa mot en polis och två ambulanssjukvårdare. Detta sedan mannen uppges ha uttalat hot om att döda ambulanssjukvårdarna och en av dennes barn. Hoten uttalades när ambulanssjukvårdarna utförde sitt arbete. När polis kom till platsen omhändertogs mannen som då misstänks för att även hotat döda polisen och dennes barn. Den misstänkte instämmer i händelseförloppet men förnekar brott. Rättegång vid Haparanda tingsrätt väntar.

Linda Danhall

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vet du mer? – TIPSA OSS!

Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här

Kommentera artikeln:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

RELATERADE ARTIKLAR

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 70 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Beställ e-tidning
Betala med kort eller autogiro. Ingen bindningstid.
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN

Adress: Storgatan 92B, 953 31 Haparanda
Telefon:+46(0)922-280 00 
redaktion@haparandabladet.se
Öppet: måndag-torsdag 08-17 fredag 08-16

KUNDSERVICE
abonnemang@haparandabladet.se
Telefon:+46(0)922-280 00

UTEBLIVEN TIDNING
Vid utebliven tidning:
Kontakta Haparandabladet 0922-280 00.
Telefontid vardagar 09-15.

Jos jäät ilman lehteä Torniossa
soita puh 0200-710 00.

SOCIALA MEDIER
Vi finns också i sociala medier:
Facebook Twitter Instagram

Här hittar du vår nya app:

Ladda ned på App Store
Ladda ned på Google Play