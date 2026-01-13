Hotade döda poliser, väktare, ambulanspersonal och flera av deras barn

En haparandabo misstänks för att ha uttalat dödshot mot flera personer i Haparanda.

Nu åtalas mannen för en rad brott; fyra fall av hot mot tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman.

Det var vid ett omhändertagande som mannen som är i 30-årsåldern misstänks för att ha uttalat hot om att döda både en polis och en väktare, samt deras släkt och nära. Hotet uttalades när mannen skulle omhändertas. Både polis och väktare var involverade i omhändertagandet och mannen som motsatte sig omhändertagandet, misstänks för att ha uttalat hot om att döda både en polis och en väktare. Mannen misstänks också för att ha hotat att döda polisens släkt och väktarens barn. Utöver det har mannen enligt misstanken också valt att spotta en annan väktare i ansiktet.

Enligt åklagaren var syftet att förhindra tjänsteutövning, men i ett av fallen misstänks även ett hämdmotiv finnas till grund.

Händelserna inträffade i augusti på Coop i Haparanda.

Film som bevis

Som bevisning finns film från polisens kroppsburna kamera. Nu har åklagaren lämnat in en stämningsansökan om två fall av hot mot tjänsteman och ett fall av förgripelse mot tjänsteman. Den misstänkte mannen erkänner hot mot tjänsteman men förnekar brottet, men instämmer i händelseförloppet vad gäller förgripelse mot tjänsteman.

Fler fall

Två månader tidigare- i juni- misstänks mannen för ytterligare två hot mot tjänsteman. Dessa mot en polis och två ambulanssjukvårdare. Detta sedan mannen uppges ha uttalat hot om att döda ambulanssjukvårdarna och en av dennes barn. Hoten uttalades när ambulanssjukvårdarna utförde sitt arbete. När polis kom till platsen omhändertogs mannen som då misstänks för att även hotat döda polisen och dennes barn. Den misstänkte instämmer i händelseförloppet men förnekar brott. Rättegång vid Haparanda tingsrätt väntar.