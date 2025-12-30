Hund har rivit renar- tre kalvar döda

Tre döda kalvar och minst sex skadade vuxna renar, det är facit efter att en hund tagit sig in i renhagen i Tossa.

– Det är förjävligt, säger Ulf Zakariasson, vid Liehittäjä sameby.

Det var när renarna i renhägnet i Tossa skulle utfodras i dag som den makabra synen uppenbarade sig. Under foderbordet låg en död renkalv. Intill låg en hund och vaktade kalven. Hundägaren kunde spåras och hämtade hunden.

Det var inte slut där. I renhägnet fann renskötaren ytterligare två döda renkalvar och sex skadade vuxna renar, flera med svåra skador.

– Det är fruktansvärt. Det är oklart om de vuxna renarna kommer att klara sig, flera är svårt rivna, säger Ulf Zakariasson, ordförande i Liehittjäjä sameby.

Det råder nu både sorgsam och upprörd stämning i samebyn. För knappt en vecka sedan dog en annan ren på grund av attack av hundar. Den renen tillhörde Korju sameby.

– Då var det ett hundspann som smet och tog ihjäl en ren, säger Ulf Zakariasson.

Gör hunden renren

Han tipsar hundägare att träna sina hundar att lämna renar i fred.

– Söderut har hundarna ett namn, de har bättre kontroll på sina hundar. Där finns mycket klövvilt och jägarna vill inte ha hundar som jagar allt möjligt, hundar behöver träning. Det pågår ingen älgjakt nu, hundar ska inte vara lösa nu.

Hur ofta hundar dödar renar är svårt att veta. Klart är att det är många kalvar som försvinner under höstarna berättar Zakariasson. En del faller offer för rovdjur, men även hundar som jagar renar är en stor riskfaktor.

– Under jakten är en renkalv mindre än en älghund.

Polisanmälan

I skrivandet stund är polisen påväg till renhägnet. Båda hundattackerna är polisanmälda.

– Det är förjävligt att folk inte har kontroll på sina hundar, säger Ulf Zakariasson.

