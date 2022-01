Hus brann ned i Aareavaara

PAJALA: Ett hus brann ned under söndag förmiddag i Aareavaara. För ett tag spärrades vägen genom byn av då det i ett närliggande garage fanns gasflaskor som vid brand kunde explodera.

Räddningstjänsten fick vid 07.50, in ett larm och en villabrand i Aareavaara. Under framkörning till brandplatsen fick Räddningstjänsten från Pajala uppgifter om att det slog ut lågor ur fönstren och att branden tagit fäste under taket, uppger Räddningstjänstchefen Juha Pasma.

– Villan var övertänd när Räddningstjänsten var på plats. Målet blev att skydda de omkringliggande byggnaderna. Vi fick spärra av vägen genom byn då det i en av lokalerna fanns gasflaskor, som vid brand kunde ha exploderat, säger Juha Pasma.

För övrigt deltog fler räddningstjänstenheter från ett flertal orter i räddningsaktionen. Enligt uppgifter ska ägaren till villan ha befunnit sig på jobbet när branden startade. Ingen person kom till skada vid branden.

Under lunchtid fanns en tankbil och två man. från Räddningstjänsten i Pajala kvar för att utföra eftersläckningsarbeten.