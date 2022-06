I dag firas blodgivardagen

Idag, den 14 juni, är det internationella blodgivardagen.

Dagen firas till ära av professor Karl Landsteiner som år 1900 upptäckte blodgruppssystemet och som 1930 fick Nobelpriset för denna upptäckt.

Internationella blodgivardagen arrangeras av världshälsoorganisationen WHO i samarbete med bland annat Internationella Röda Korset, the International Federation of Blood Donor Organizations och the International Society of Blood Transfusion. Och syftet är att lyfta behovet av regelbundna bloddonationer.

Enligt Blod-se får cirka 90.000 personer i Sverige varje år blodtransfusioner varav troligen minst en tredjedel är direkt livräddande i akuta situationer.

Att dagen firas just den 14 juni är för att det var Karl Landsteiners födelsedag.