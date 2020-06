I dag tackas alla blodgivare

Den 14 juni uppmärksammas Internationella blodgivardagen, som är en FN-dag.

Syftet med dagen är att lyfta behovet av blodgivning, betydelsen av frivillig och obetald blodgivning, sam att tacka och fira alla blodgivare. Men också i syfte att värva nya blodgivare för att det alltid ska finnas säkert blod till sjuka och skadade patienter.

Enligt Geblod.nu har ingen allvarlig blodbrist uppstått i Sverige under coronapandemin, tack vare frivilliga blodgivare och nationellt samarbete. ”Men vi är bekymrade över hur läget kan utvecklas”. Därför betonas att det är viktigt att friska blodgivare fortsätter att ge blod.

Blod behövs bland annat vid operationer, cancerbehandlingar, till kroniskt sjuka och vid förlossningar. I Sverige går det åt en påse blod i minuten, dygnet runt, året om. Eftersom blod kan lagras i bara sex veckor behöver blodlagret kontinuerligt fyllas på.

Internationella blodgivardagen firas den 14 juni till ära av professor Karl Landsteiners födelsedag. Han upptäckte år 1900 blodgruppssystemet och fick 1930 Nobelpriset för detta.

Internationella blodgivardagen arrangeras av världshälsoorganisationen WHO i samarbete med bland annat Internationella Röda Korset, the International Federation of Blood Donor Organizations och the International Society of Blood Transfusion.