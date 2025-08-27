ICA återkallar ägg på grund av risken att produkten kan innehålla salmonella.

Återkallelsen berör endast ICA Ägg frigående 10-pack med bäst före-datum 31-08-2025, 08-09-2025 och 09-09-2025, samt ICA Äggfrigående 12-pack med bäst före-datum 05-09-2025 och 10-09-2025, som har packerinummer SE 007 tryckt på förpackningarna och kod 2SE684-35 på äggen. Återkallelsen berör endast ägg med dessa siffror stämplade efter SE på ägget: 684-35.

Produkterna återkallas som en försiktighetsåtgärd efter att leverantören av äggen vid en rutinkontroll upptäckt salmonella i ett av de stall där äggen har värpts. Varorna kan innebära en hälsofara men vid upphettning till 70 grader dör salmonellabakterien.

−På ICA gör vi noggranna kvalitetskontroller av alla våra egna produkter. Vi ser allvarligt på det inträffade och utreder nu tillsammans med leverantören hur detta kunnat ske och hur vi säkerställer att det inte händer igen, säger Niklas Warén, kvalitetschef ICA Sverige i ett pressmeddelande.