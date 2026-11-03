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Ica återkallar grillborstar med stålborst

Ica återkallar nio modeller av grillborstar med stålborst från varumärkena ICA, ICA Basic, Weber, FCC, Muurikka och Oonio. 

Detta på grund av brister i produktsäkerheten då stålstån kan lossna från borstarna. Grillborstarna återkallas då det finns ”risk för allvarliga personskador om ståltråd överförs från borsten till grillgallret och maten” och ”om stråna sväljs finns risk för allvarliga personskador”, uppger ICA i ett pressmeddelande.

Grillborstarna har sålts över hela landet.

– Våra kunders säkerhet är alltid högsta prioritet. Därför återkallar vi alla grillborstar och uppmanar kunder som har köpt någon av produkterna att sluta använda dessa och lämna tillbaka i butiken där de inköptes, säger Johanna Åhs, Chef Kategoriområde Familj & Säsong.

Ica beklagar det inträffade.

Följande produkter omfattas – produktnamn och EAN-nummer

  • ICA Basic Grillgallerborste, EAN 7310380472179
  • ICA Grillgallerborste 31 cm, EAN 7310380472483
  • ICA Grillgallerborste 54 cm, EAN 7310380472476
  • Weber Gjutjärnsborste liten, EAN 0077924018961
  • Weber Grillborste tresidig 46 cm, EAN 0077924159534
  • Weber Grillborste tresidig 30 cm, EAN 0077924159527
  • FCC Grillborste trippel 42 cm, EAN 7072806006770
  • Muurikka Grill- och stekhällsborste, EAN 6414676023418
  • Ooni Pizzaborste, EAN 5060568341170
Linda Danhall

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1 kommentar på “Ica återkallar grillborstar med stålborst

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