Ica återkallar grillborstar med stålborst

Ica återkallar nio modeller av grillborstar med stålborst från varumärkena ICA, ICA Basic, Weber, FCC, Muurikka och Oonio.

Detta på grund av brister i produktsäkerheten då stålstån kan lossna från borstarna. Grillborstarna återkallas då det finns ”risk för allvarliga personskador om ståltråd överförs från borsten till grillgallret och maten” och ”om stråna sväljs finns risk för allvarliga personskador”, uppger ICA i ett pressmeddelande.

Grillborstarna har sålts över hela landet.

– Våra kunders säkerhet är alltid högsta prioritet. Därför återkallar vi alla grillborstar och uppmanar kunder som har köpt någon av produkterna att sluta använda dessa och lämna tillbaka i butiken där de inköptes, säger Johanna Åhs, Chef Kategoriområde Familj & Säsong.

Ica beklagar det inträffade.

Följande produkter omfattas – produktnamn och EAN-nummer