Ica och Coop återkallar jordgubbar

Jordgubbar med för höga halter av bekämpningsmedel har upptäckts i frysarna hos Ica och Coop. Nu återkallar butikskedjorna de berörda jordgubbarna.

Ica återkallar Ica basics frysta jordgubbar i ett kilos förpackningar. Jordgubbarna innehåller för höga halter av pesticid som är bekämpningsmedel. De återkallade jordgubbarna är märkta med bäst före datum: 13-04-2027 och har batch nummer V25 286