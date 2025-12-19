Prenumerera

Ica och Coop återkallar jordgubbar

Jordgubbar med för höga halter av bekämpningsmedel har upptäckts i frysarna hos Ica och Coop. Nu återkallar butikskedjorna de berörda jordgubbarna. 
Ica återkallar Ica basics frysta jordgubbar i ett kilos förpackningar. Jordgubbarna innehåller för höga halter av pesticid som är bekämpningsmedel. De återkallade jordgubbarna är märkta med bäst före datum: 13-04-2027 och har batch nummer V25 286

– Vi ser allvarligt på det inträffade och utreder nu tillsammans med leverantören hur detta kunnat ske och hur vi säkerställer att det inte händer igen, säger Niklas Larsson, kvalitetschef på Ica Sverige.

Ica beklagar i ett pressmeddelande det inträffade och uppmanar kunder som har köpt produkten att lämna tillbaka den, till den Ica butik där jordgubbarna köptes.

I Coops jordgubbar är det bekämpningsmedelsrester från Oxamyl som uppmätts. Coop skriver på sin hemsida att ”produkten kan innebära hälsofara”. Coop återkallar: Xtra frysta jordgubbar, 500 gram, bäst före 2027-04-14,  Xtra frysta jordgubbar, 500 gram, bäst före 2027-04-07 och Coop frysta jordgubbar, 300 gram, bäst före 2027-04-13.

Coop uppmanar kunder som köpt jordgubbarna att ta med kvittot till Coop så får kunden pengarna tillbaka.

 

Linda Danhall

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vet du mer? – TIPSA OSS!

Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här

Kommentera artikeln:

1 kommentar på “Ica och Coop återkallar jordgubbar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

RELATERADE ARTIKLAR

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 65 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Beställ e-tidning
Betala med kort eller autogiro. Ingen bindningstid.
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN
Bara bada bastu vid älven

Två vänner med rötter i Torneå ville göra någonting för hemtrakten och en tanke om en allmän bastu föddes. I lördags var det dags för invigning. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

26 november, 2025 Inga kommentarer

Adress: Storgatan 92B, 953 31 Haparanda
Telefon:+46(0)922-280 00 
redaktion@haparandabladet.se
Öppet: måndag-torsdag 08-17 fredag 08-16

KUNDSERVICE
abonnemang@haparandabladet.se
Telefon:+46(0)922-280 00

UTEBLIVEN TIDNING
Vid utebliven tidning:
Kontakta Haparandabladet 0922-280 00.
Telefontid vardagar 09-15.

Jos jäät ilman lehteä Torniossa
soita puh 0200-710 00.

SOCIALA MEDIER
Vi finns också i sociala medier:
Facebook Twitter Instagram

Här hittar du vår nya app:

Ladda ned på App Store
Ladda ned på Google Play