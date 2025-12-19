Ica och Coop återkallar jordgubbar

– Vi ser allvarligt på det inträffade och utreder nu tillsammans med leverantören hur detta kunnat ske och hur vi säkerställer att det inte händer igen, säger Niklas Larsson, kvalitetschef på Ica Sverige.
Ica beklagar i ett pressmeddelande det inträffade och uppmanar kunder som har köpt produkten att lämna tillbaka den, till den Ica butik där jordgubbarna köptes.
I Coops jordgubbar är det bekämpningsmedelsrester från Oxamyl som uppmätts. Coop skriver på sin hemsida att ”produkten kan innebära hälsofara”. Coop återkallar: Xtra frysta jordgubbar, 500 gram, bäst före 2027-04-14, Xtra frysta jordgubbar, 500 gram, bäst före 2027-04-07 och Coop frysta jordgubbar, 300 gram, bäst före 2027-04-13.
Coop uppmanar kunder som köpt jordgubbarna att ta med kvittot till Coop så får kunden pengarna tillbaka.
