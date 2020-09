Polisen fick under torsdagen in en anmälan gällande ett inbrott i en fastighet tillhörande en restaurangverksamhet utanför centralorten.

Inbrottet ska ha skett under natten mot torsdagen. En eller flera okända personer har tagit sig in i fastigheten och tillgripit gods, oklart vad.

Polisen har varit på plats under torsdagen och utfört en brottsplatsundersökning.