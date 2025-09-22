Inga ökade anslag till ToTe

Den budget som regeringen presenterade för 2026 innehöll ingen ekonomisk förstärkning till Tornedalsteatern (ToTe). Konsekvensen blir att teatern måste backa till 2023 års budgetnivå.

Det var den 18 februari i år som Tornedalsteatern lämnade in en ansökan till kulturminister Parisa Liljestrand (M) om kraftigt höjda anslag inför 2026.

På måndagen presenterades budgeten för nästa år, och det var negativa besked som lämnades. Det blev ingen förstärkning för ToTe.

”I och med beslutet att avslå Tornedalsteaterns ansökan visar regeringen hur lite man bryr sig om att läka sår och bygga försoning”, skriver ToTe i ett pressmeddelande.

Konsekvensen av budgetbeskedet är att ToTe:s budgetnivå tvingas återgå till nivån som var år 2023, vilket innebär att teatern från och med 2026 ”endast har resurser att verka lokalt i tornedalskommunerna i Norrbotten”. Under drygt ett år i dialoger med regeringen har teaterns verksamhet framhållits som ”den lägst hängande frukten” för regeringen att ”snabbt komma igång med försoningsarbetet och synliggöra minoritetens språk, kultur och historia”.