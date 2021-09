Ingen skada under driftstörning

Torsdagens nätverksproblem som påverkade IT och telefoni på alla sjukhus och hälsocentraler innebar besvär för patienter och för vårdpersonalen, men inga patientskador.

Undersökningar och behandlingar som är beroende av IT påverkades. Viss planerad verksamhet som till exempel vaccination mot covid-19 kunde genomföras som planerat, men av säkerhetsskäl ställdes de flesta planerade åtgärder och besök in under stoppet. Under driftstoppet användes manuella reservrutiner, vilket är mer arbetskrävande för personalen som också hade en del merarbete med dokumentation efter stoppet, skriver Region Norrbotten i ett pressmeddelande.

– Vad vi vet så har inga patientskador uppstått på grund av driftstörningen, vilket så klart känns väldigt skönt. Nu kommer vi ta med oss all erfarenhet från gårdagen och se om vi behöver slipa ytterligare på våra reservrutiner, säger Anna Pohjanen, chef Division Länssjukvård 2.