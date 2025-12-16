Innebandyns DM-slutspel hålls i Pajala

Pajala IF:s innebandysektion har ansökt om att få arrangera slutspelet i innebandyns DM. Nu är det klart att de fyra bästa herr- och damlagen i Norrbotten samlas i Pajala i februari för att tävla om titeln DM-mästare.

Efter att ha gått nere vid kuststäderna under många år hoppades Pajala IF på att kunna få arrangera slutspelet i innebandy-DM. I Pajala har det tidigare arrangerats en DM-final när finalen var en separat match. Upplägget nu är att hale slutspelet spelas under en och samma helg.

Det är första gången som Pajala IF ansökt om att få arrangera slutspelet, och nu är det klart att slutspelet äger rum i Pajala.

– Jag fick det bekräftat igår (måndag), så 7-8 februari blir det innebandyfest i Pajala, säger ledaren Jörgen Eriksson till HB.

Vidare uppger han att föreningen såg att det fanns en god chans att tilldelas slutspelet då slutspelet under de senaste åren arrangerats i Luleå och Piteå. I februari kommer alltså Pajala bli ett innebandymekka där de bästa lagen i Norrbotten gör upp om DM-titeln.

– Det känns jättebra. Jag tror att det finns ett stort innebandyengagemang i byn, och jag tror att vi dels kan göra ett riktigt bra arrangemang, dels att publiken kommer sluta upp. Det är innebandy av högsta klass i Norrbotten som kommer hit. Jag hoppas att det kan locka fler barn och unga samt ungdomsledare ledare till innebandy, säger Jörgen Eriksson och fortsätter.

– Jag tror att vi kan locka fler att börja spela och förhoppningen är att det ska leda till att barngrupperna också kan ta nästa steg och börja spela matcher.

Andra lokala föreningar och innebandyungdomar kommer också visa upp sig under slutspelet. Bland annat kommer Pajala Rytmiska och dansar. Dessutom arrangeras godisregn, hinderbana och knattematcher etcetera.

Pajala IF:s herrarna är klara för slutspelet. PIF-damerna spelar mot Haparanda AIK hemma den 21 december och vid vinst går man vidare.

Jörgen Eriksson lyfter också IBK Luleå och Öjebyns division 1-herrar som han menar håller hög klass.

– Jag tror inte Pajalapubliken sett innebandy på den nivån tidigare, säger Jörgen Eriksson.