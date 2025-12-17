Insändare- Julmaten tackar för att du väljer svenskt

Här kommer en insändare från Lantbrukarnas riksförbund om att välja svensk mat.

Julmaten tackar för att du väljer svenskt

I juletid, när doften av julskinka sprider sig i köket, påminns vi om något djupt svenskt. Julskinkan är mer än en tradition, den berättar om ett lantbruk, om den svenska modellen som värnar djuren, maten och framtiden. En svensk modell som nu är hotad.

I Sverige har grisen kvar sin knorr. Det är ingen detalj, utan ett resultat av över 70 års arbete för god djurvälfärd. Svenska bönder har valt att anpassa produktionen efter djuren, inte tvärtom. Därför har vi låg antibiotikaanvändning, salmonellafritt kött och trygg mat på bordet. Allt detta fina bidrar du till när du handlar svenskt.

Samtidigt som vi handlar allt mer svenskt är den svenska modellen hotad. Just nu avgörs EU:s jordbrukspolitik för 2028–2034. Om ersättningarna minskar riskerar svenska gårdar att slås ut av billigare produktion med lägre krav och sämre djuromsorg. Det gäller också här i Norrbotten där grisuppfödning är en viktig del av landsbygden och ekonomin.

Vi lantbrukare kan och vill producera mer, både i Sverige och i andra länder, men det kräver att lantbruket får rätt förutsättningar. Ditt val gör skillnad. När du handlar svenskt stöttar du bönder som tar ansvar för djuren, miljön och maten. Och det finns val för våra politiker: stå upp för den svenska modellen i EU-förhandlingarna. För att vi även i framtiden ska kunna lägga en trygg svensk julskinka på bordet.

Tack för att du handlar svenskt.

Mikaela Johnsson, vice förbundsordförande LRF

Jenny Karlsson, regionordförande LRF Norrbotten