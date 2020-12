Inte fritt smälla hur som helst

Inför nyåret påminner polisen om att det finns en rad regler att uppfylla för att få avfyra fyrverkerier.

• Du ska ha fyllt 18 år för att köpa, inneha och använda fyrverkerier.

• Smällare och fyrverkerier med knall som främsta effekt är som huvudregel förbjudna och får inte användas eller säljas utan särskilda tillstånd.

• Många kommuner har lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras.

• Ofta krävs det tillstånd från polisen för att hantera fyrverkerier. Bland annat på platser eller tidpunkter där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas. Det kan vara där många människor är i rörelse eller i närheten av hus eller andra byggnader. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot tillståndskravet kan dömas till böter.

• Oavsett om du behöver tillstånd från polisen eller inte är det viktigt att komma ihåg att vissa typer av fyrverkerier och pyrotekniska varor kräver utbildning för att få användas.

Eftersom olika kommuner har olika regler för var och när man får avfyra fyrverkerier uppmanar polisen den som vill skjuta raketer kontrollerar med sin kommun vad som gäller.

Enligt exempelvis Haparanda stads lokala föreskrifter 19 § är det tillåtet att utan tillstånd från polisen använda pyrotekniska varor från klockan 17.00 på nyårsaftonen till klockan 01.00 på nyårsdagen.

Men i 20 § står följande: Under all tid är pyrotekniska varor förbjudet att använda närmare än 150 meter ifrån kyrkor, kulturminnesmärkta byggnader eller vårdinrättningar, eller där det kan komma att störa boende eller verksamhet på sådana inrättningar. Det är ej heller under någon tid tillåtet att använda pyroteknik på ställen eller på ett sådant sätt att det är uppenbart att boskap i jordbruk eller husdjur kan stressas eller skadas.