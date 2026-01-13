Prenumerera

Intensivt år för museum

Tornedalens museum. Foto: Pirita Jaako

Tornedalens museum siktar på ett varierande 2026 där årets kulturhuvudstad i Europa uppmärksammas.

Haparandas och Torneås gemensamma museum, Tornedalens museum, har inlett ett intensivt år.
Museets teman för kulturjubilemunsåret Oulu2026 är jordens form, en rörlig utställning och hembygdsarbete. Uleåborg är Europas kulturhuvudstad under 2026. Året inleds med en föreläsningsserie om gränsstäderna Haparanda och Torneå under andra världskriget.

Torneå medverkar i riksomfattande hembygdsdagarna i augusti där museet medverkar med bland annat utställningen Not Flat, Not Round – Varken rund eller platt.

I år kommer den så kallade håvbilen att rulla. Det handlar om en rörlig utställning som är en del av projektet Torne Valley Dipnet Culture om håvfisketraditionen. Utställningen berättar om håvfisketraditionens väg mot UNESCO:s lista över immateriella kulturarv.

 

Pirita Jaako

