Inväntar beslut från andra sidan

Kommunfullmäktige har fattat ett inriktningsbeslut gällande gångbron i Kukkolaforsen som ska länka ihop Sverige och Finland.

Hb har tidigare rapporterat om planerna på att bygga en gångbro över Kukkolaforsen som ska binda ihop den svenska och den finska sidan. Ett sedan flera år tillbaka gammal vision som snart kan komma att bli verklighet.

I så fall blir projektet gemensamt mellan länderna. Haparanda stads kommunfullmäktige fattade i måndags inriktningsbeslut i frågan och nu inväntar man Torneå stads beslut som enligt uppgift ska fattas inom en snar framtid. Fullmäktige fattade beslutet under premissen med att arbetet genomförs under förutsättning att Torneå Stad fattar ett motsvarande enhetligt beslut.

Samarbete och besöksnäring

Gångbron är en del av Interreg Nord projektet Two Countries – One Destination, som Haparanda stad har tillsammans med Business Tornio. Bland annat är tanken att projektets resultat ska öka tillströmningen av internationell turism inom besöksområdet Torneå-Haparanda. Men även bidra till ökning av det gränsöverskridande samarbetet mellan företag. Ett av arbetspaketen är ’infrastruktur och leder’, där ett initiativ är planering av gränsöverskridande infrastruktur i Kukkola. Inom ramen för det har projektet tillsammans med en extern konsult tagit fram både förstudie och översiktsplan för Kukkolaforsens utsiktsbro. En referensgrupp bestående av representanter från båda städerna och inkluderade planeringschefen från Haparanda stad, en stadsarkitekt från Torneå stad och tekniska chefer från respektive städer har också involverats.