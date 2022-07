Jackpotspelare vann drygt 1,8 miljon

Tisdagskvällens dragning av Eurojackpot gav miljonvinst till en spelare i Haparanda. Raden med fem rätt gav drygt 1,8 miljoner kronor i vinst. Det är andra svenska vinsten i rad. Enligt Svenska spel vann en Åstorpsbo 6,4 miljoner kronor i dragningen förra fredagen.

− Det är andra gången i år som en spelare från Norrbotten vinner ett miljonbelopp på det europeiska nummerspelet. För en dryg månad sedan vann en spelare från Boden 1,9 miljoner kronor, berättar Martin Ridderstolpe som är vinnarkommunikatör på Svenska Spel Tur.

Spelaren från Haparanda som under tisdagskvällen vann 1,8 miljoner kronor hade lämnat in sitt spel via spelets hemsida eller app.

− Nu påbörjas det angenäma arbetet med att söka vinnaren för att gratulera. Det blir spännande att höra vilka drömmar vinsten kan uppfylla, säger Martin Ridderstolpe.