Jäv vid chefsrekrytering till Sunderby sjukhus

Rekryteringen av biträdande verksamhetschef inom psykiatrin vid Sunderby sjukhus gick inte rätt till.

Rekryteringen bryter mot reglerna om jäv.

Nu görs rekryteringen om.

– Vi har gjort fel och därför gör vi om rekryteringen. Det är vårt ansvara att säkerställa att våra processer är både korrekt genomförda och partiska. I det här fallet har vi brustit och det har skadat förtroendet för oss, säger Marie Stenback, chef för Division nära.

Utöver att rekryteringen görs om påminner nu Region Norrbotten sin personal om de regler som gäller för jäv och de rutiner som finns för att säkerställa att rekryteringar genomförs på korrekt sätt.

– Vi har tagit lärdom av det här och ser nu till att liknande situationer inte uppstår igen, säger Marie Stenback.

Den nyrekryterade chefen som nu innefattas i den jävsituation ses fortfarande som aktuell för en chefsroll inom Region Norrbotten.

– Det finns ett stort förtroende för personens kompetens och ledarskap. Det rör sig om en chef som är mycket omtyckt och vi ser honom gärna i en annan chefsroll ho oss. Vi förstår att det här väcker både frågor och känslor bland de som önskar att personen hade kunnat fortsätta som chef, säger Marie Stenback.