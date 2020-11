John Cleese uppmärksammar Haparandas gatuskylt

En bild på en av Haparandas gatuskyltar har postats av humorlegenden John Cleese – medlem av Monty Python och upphovsman till den silly walk som visas på skylten.

The Ministry of Silly Walks är en klassisk Monty Python-sketch där John Cleese spelar huvudrollen som tjänsteman på myndigheten för löjliga gångstilar.

På sin Facebooksida har John Cleese lagt upp en bild på gatuskylten i Haparanda med texten ”Spotted in a park on The Sweden/Finland border. #sillywalk”

Herr Gårman-skyltarna med udda motiv sattes upp 2016 men fick tas ned och placerades sedan ut som konstnärliga utsmyckningar istället.