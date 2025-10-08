Jonas Salmijärvi upptäckte att en renvaja med sändare inte längre rörde sig i skogen. Han fann den död med en liten renkalv som sprang runt den. Till slut lade Jonas Salmijärvi en lasso på kadavret och när renkalven lade sig att vila vid vajan, drog han in lassot. Idag springer den busiga renkalven Lilla My på gården hemma hos Jonas Salmijärvi och sambon Malin Nygren.
Jonas räddade livet på renkalven Lilla My
Dela den här artikeln:
Vet du mer? – TIPSA OSS!
Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här.