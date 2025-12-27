Prenumerera

Julgranen blev fångad av en stormvind

Stormen Johannes blåste bort lite av varje. Bland annat flög en julgran sin kos, ett vagnsskjul blåste sönder och en soptunna gav sig iväg på egen hand. Foto: Läsarbilder

Det blåste rejält i Tornedalen under stormen Johannes. 

Det friskade i när stormen Johannes äntrade länet. Johannes medförde ishalka, strömavbrott, tåg som fick ställas in och vägar fick stängas av. Johannes bjöd även på en och annan skojig historia. Hemma hos Maria Andersson flög utegranen helt sonika sin kos.

– Om någon ser en gran med ljus komma farandes så kan den vara vår. Det är detta som naturen kallar för julgransplundring, säger Maria Andersson.

En läsare berättar att familjens soptunna gav sig iväg i en herrans fart över gården på en egen färd, åtminstone 15 meter före den landade med ett brak i backen. En annan läsare förevigade ett vagnsskjul vid Ikea som blåst sönder. Räddningstjänsten i Haparanda fick rycka ut och avlägsna ett träd som fallit ut i gatan. Räddningstjänsten i Haparanda var redo för att rycka ut i stormen, det blev en insats.

– Vi åkte på ett träd som fallit över Köpmannagatan i höjd med kyrkan, det var allt som tur var, säger Fredrik Wuopio, räddningschef i Haparanda.

Nu har stormen börjat dra vidare och vindarna är något lugnare i Tornedalen.

 

Linda Danhall

Vet du mer? – TIPSA OSS!

Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här

