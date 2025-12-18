Jultomten – en evig maskulin fadersgestalt

Den ena manliga könsrollen efter den andra utmanas sedan decennier. Men jultomten är en maskulin fadersfigur som står sig år efter år. Inte ens de starkaste feministerna vågar utmana honom.

Han dyker upp inför varje jul i de flesta västerländska länder i annonser och artiklar. Och det har hittills aldrig hänt att jultomten framställs med kvinnliga drag i ansiktet, utan skägg och mustasch och med böljande blont hår som fladdrar i vinddraget när hon kommer i renpulka på väg till barnen.

Ultimat fadersfigur

– En anledning till att vi blundar inför denna ultimata könssterotyp är att jultomten är den ultimata fadersfiguren. Hans existens är helt och hållet baserad på barn. Utan barn – ingen jultomte, säger Jens Rydström, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet till nyhetsbrevet forskning.se

– Kanske är vi mer förlåtande mot könsstereotypen eftersom det är en till synes god far, med tanke på att så många av oss kanske har haft problematiska eller distanserade relationer till våra egna fäder, funderar Rydström.

”Sällan ut genusperspektiv”

– Julen är ofta föremål för livlig debatt, men sällan ur ett genusperspektiv. Istället är det frågor om överdriven konsumtion och ojämlikheter mellan rika och fattiga som vanligtvis väcker protester och inspirerar till alternativa firanden.

– Men kanske borde man också tala om julens genusaspekter, säger Jens Rydström.