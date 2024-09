U20-VM i brottning har inletts i spanska Pontevedra – där Elvira Ersson (Karl Gustaf brottningsklubb) från Övertorneå ingår i svenska truppen.

Det är Övertorneåbrottarens första juniorvärldsmästerskap och hon tävlar i klassen WW20.

På torsdagen den 5 september ger hon sig in i tävlingen. Efter invägning på morgonen sker kvalomgångar under förmiddagen, och under kvällen drar semifinalerna igång. Om Elvira Ersson lyckas ta sig hela vägen till final går den av stapeln på fredagskvällen.