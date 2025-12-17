Prenumerera

Kaffe och choklad gör matkassen dyrare till jul

Matkassen till jul blir något dyrare mot ifjol. Men det skiljer sig mycket mellan de olika varorna i kassen. Priset på varor som kaffe, choklad och smör har ökat betydligt medan potatis och lax har blivit billigare.

Julen som är en av årets största mathelger står inför dörren. Matpriskollen har genomfört en stor undersökning av drygt 100 av svenskarnas vanligaste julvaror. Totalt sett ökar priset på en julkasse i år med tre procent.

– Det kan låta odramatiskt, men tittar vi under ytan ser vi stora skillnader. Det som sticker ut mest är ”njutningsvarorna”. Kaffet har rusat med upp till 24 procent och chokladpriserna skenar. En ask chokladpraliner kan kosta över 20 procent mer än förra julen, säger Ulf Mazur, grundare av Matpriskollen.

Priset på mejeriprodukter har även ökat, bland annat är priset på smör 12 procent dyrare mot ifjol. Och varor som grädde och edamerost visar även på tvåsiffriga ökningar.

Laxen och potatisen räddar budgeten

För den som oroar sig över budgeten så har inte allting blivit dyrare. Priset på potatis har fallit med över 17 procent jämfört med ifjol. Även laxen, både den kallrökta och gravade är billigare i år.

Ulf Mazur ger rådet att passa på att göra bort matinköpen veckan före jul.

– Det är stor press på kedjorna nu. Vi ser att de stora aktörerna sänker priser för att inte tappa marknadsandelar, vilket gynnar konsumenterna.

Tobias Ljung

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vet du mer? – TIPSA OSS!

Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här

Kommentera artikeln:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

RELATERADE ARTIKLAR

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 65 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Beställ e-tidning
Betala med kort eller autogiro. Ingen bindningstid.
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN
Bara bada bastu vid älven

Två vänner med rötter i Torneå ville göra någonting för hemtrakten och en tanke om en allmän bastu föddes. I lördags var det dags för invigning. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

26 november, 2025 Inga kommentarer

Adress: Storgatan 92B, 953 31 Haparanda
Telefon:+46(0)922-280 00 
redaktion@haparandabladet.se
Öppet: måndag-torsdag 08-17 fredag 08-16

KUNDSERVICE
abonnemang@haparandabladet.se
Telefon:+46(0)922-280 00

UTEBLIVEN TIDNING
Vid utebliven tidning:
Kontakta Haparandabladet 0922-280 00.
Telefontid vardagar 09-15.

Jos jäät ilman lehteä Torniossa
soita puh 0200-710 00.

SOCIALA MEDIER
Vi finns också i sociala medier:
Facebook Twitter Instagram

Här hittar du vår nya app:

Ladda ned på App Store
Ladda ned på Google Play