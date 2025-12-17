Kaffe och choklad gör matkassen dyrare till jul

Matkassen till jul blir något dyrare mot ifjol. Men det skiljer sig mycket mellan de olika varorna i kassen. Priset på varor som kaffe, choklad och smör har ökat betydligt medan potatis och lax har blivit billigare.

Julen som är en av årets största mathelger står inför dörren. Matpriskollen har genomfört en stor undersökning av drygt 100 av svenskarnas vanligaste julvaror. Totalt sett ökar priset på en julkasse i år med tre procent.

– Det kan låta odramatiskt, men tittar vi under ytan ser vi stora skillnader. Det som sticker ut mest är ”njutningsvarorna”. Kaffet har rusat med upp till 24 procent och chokladpriserna skenar. En ask chokladpraliner kan kosta över 20 procent mer än förra julen, säger Ulf Mazur, grundare av Matpriskollen.

Priset på mejeriprodukter har även ökat, bland annat är priset på smör 12 procent dyrare mot ifjol. Och varor som grädde och edamerost visar även på tvåsiffriga ökningar.

Laxen och potatisen räddar budgeten

För den som oroar sig över budgeten så har inte allting blivit dyrare. Priset på potatis har fallit med över 17 procent jämfört med ifjol. Även laxen, både den kallrökta och gravade är billigare i år.

Ulf Mazur ger rådet att passa på att göra bort matinköpen veckan före jul.

– Det är stor press på kedjorna nu. Vi ser att de stora aktörerna sänker priser för att inte tappa marknadsandelar, vilket gynnar konsumenterna.