Kapacitet för operationer ökas

En andra operationssal öppnas i Kalix.

Detta fördubblar operationskapaciteten vid Kalix sjukhus till cirka 100 operationer per månad.

– Operation Kalix är en viktig del av den samlade operationsverksamheten i länet. Att verksamheten utökas till två salar är väldigt positivt. Det bidrar till kökortning och att kunna utföra så mycket vård som möjligt i Norrbotten, vilket är regionens absolut mest prioriterade fråga. Det är ett viktigt steg på vägen för att fler ska kunna få sin operation på hemmaplan, säger regionrådet Camilla Friberg.