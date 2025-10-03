Prenumerera

Kaunis VD rasar mot HD-beslut

Två specialdomstolar har efter åtta år av sega  överklagningsprocesser sagt ja till miljötillstånd för utökad gruvdrift i Kaunisvaara. Nu försenas allt ytterligare. Ett HD-beslut innebär att 20 jobb försvinner och totalstopp hotar 2027. Skamligt att en sådan rättsprocess ska få finnas, rasar VD Klas Dagertun.

Gruvnäringen har under många år klagat på långa och byråkratiska tillståndsprocesser. Vem som helst kan överklaga domar och därmed fördröja gruvstarten år efter år.

Kaunis Iron vill starta driften i den största malmkroppen Sahavaara samt i Palotieva-fyndigheten, vilket skulle säkra gruvdriften i minst 35 år. Anrikningsverk för de nya malmerna finns redan på plats. Tanken var att få en sömlös övergång från nuvarande Tapuli-gruvan till Sahavaara och Palotieva 2027.

Gav anstånd till klagande

Trots två positiva domar om miljötillstånd för Kaunis Iron i två miljödomstolar så förlängs alltså rättsprocessen ytterligare i Högsta Domstolen (HD). Anledningen är att Gabbna sameby har begärt anstånd om ytterligare tid för att komplettera sin överklagan.

Och nu måste Kaunis Iron avveckla 14 tjänstemannatjänster och sex kollektivanställningar  eftersom malmen i nuvarande Tapuli-gruvan sinar. Med förseningen finns en risk för att de två nya gruvorna inte är i drift när Tapuli-malmen tar slut 2027. Det innebär totalstopp för gruvdriften en längre tid och framtiden är hotad.

Två domstolar räckte inte

Arbetat med miljötillstånd för två nya fyndigheter startade 2018. Mark- och miljödomstolen sade ja i en dom 2022 efter att bland annat Länsstyrelsen,  Muonio sameby, miljöorganisationer samt privatpersoner stridit hårt i många år för att stoppa utvidgningen. Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som i maj 2025 också sade ja till utvidgning av gruvbrytningen.

Men det räckte inte. Frågan överklagades till HD. Alla väntade ett beslut från HD före årsskiftet. Nu har beslutet skjutits fram ytterligare.

”Det är skamligt”

Kaunis Irons VD Klas Dagartun skräder inte orden.

– Det är skamligt att en sådan långsam rättsprocess ska få finnas i Sverige. Vi började med vår ansökan 2018 och nu skriver vi hösten 2025 och frågan är inte avgjord ännu. Risken är nu stor att vi år 2027 tvingas till totalstopp, eftersom vi troligen inte hinner få igång Sahavaara och Palotieva när malmen i Tapuli tar slut.

– Vi sökte interimistiskt tillstånd att få påbörja avtäckningsarbeten redan nu. Vi hade ju två positiva domar från underrätt och överdomstol bakom oss. Men HD sade ändå nej.

”Bryr sig inte”

– Vi behöver minst tre barmarksperioder för att avtäcka gruvområdet, skapa vägar och övrig infrastruktur. Det här är fruktansvärt och det visar att makten inte bryr sig om Tornedalen.

– Att vi har vår nuvarande skandalösa rättsprocess för gruvor beror inte bara miljöbalken. Vi har en sjuk rättspraxis på området, en felaktig myndighetskultur och i slutändan en helt tandlös styrning från regeringen. Nuvarande regering har gjort mycket för gruvorna, men de har en lång bit kvar, avslutar en upprörd Klas Dagertun.

Lars Pekka

Vet du mer? – TIPSA OSS!

Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här

