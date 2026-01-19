Dricksvattnet i Säivis bör kokas

Ett avvikande provresultat har uppmätts vid provtagning av utgående vatten i byn Säivis.
Haparanda kommun rekommenderar som en säkerhetsåtgärd att dricksvatten kokas tills vidare i väntan på vidare resultat.
