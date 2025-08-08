Kompelusvaara firade 200 år

När Kompelusvaara by firade 200 år bjöds på en stor fest i byns nedlagda skola. De första nybyggarna bedöms ha funnit på plats i byn redan år 1825.

Drygt 250 personer, samtliga med anknytning till byn, anslöt till festen som arrangerades av Kompelusvaara samfällighetsförening. Under firandet bjöds på mat och underhållning med bland andra riksspelemännen Fredrik Hangasjärvi och Daniel Wikslund.

På plats fanns en utställning om byns historia med ett 80-tal bilder. Deltagarna kunde också besöka och guidas runt på två historiska gårdar i byn. Det blev ett lyckat firande som avslutades med att alla deltagare fick ett lite minnen från firandet i forma av en keps.