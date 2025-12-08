Konsthall Tornedalen på tapeten i Malmö

Från en gräns till en annan.

Nu berättar Gunhild Stensmyr om Konsthall Tornedalen för kulturintressenter i Skåne.

Gunhild Stensmyr har rest till Malmö för att föreläsa för Malmöstad, kulturinstitutioner i Skåne, näringslivet och för politiker.

Ämnet: Konsthall Tornedalen.

– Konsthallen tar Tornedalen ut i världen och Tornedalen förtjänar en högkvalitativ mötesplats. Jag blir alltid lika glad när jag pratar om konsthallen, säger Gunhild Stensmyr.

I Malmö ska hon berätta om projektet, strategier, organisering, samverkan, finansiering och varför konsthallen planeras i Tornedalen.

– Vi är en gränsbygd precis som Skåne. Vi har mycket gemensamt. Vid vår gräns har vi en enorm rörlighet, 14 miljoner passerar gränsen varje år.

Ett steg i taget…

Arbetet med att etablera Konsthall Tornedalen i Risudden utanför Övertorneå har pågått länge.

– Jag köpte en skogsfastighet 2009 och då kom idén, säger Gunhild Stensmyr.

Hon skrev ned projektidén som sedan dess har fått vara hennes vägledare i projektet.

– Det är en bra påminnelse om varför jag gör det här. Jag har haft tid att tänka strategiskt. Det viktiga är att det blir bra.

År 2023 rekryterades en konsthallschef, det finns ett konsthotell och projektet har blivit både ett aktiebolag och en separat stiftelse.

– Vi har säkerställt framtiden, så ingen kan koma och tycka att konsthallen ska bli någonting annat som en bowlinghall.

När öppnar konsthallen?

– Vi har en tidsplan som vi jobbar efter, ni får se, det kommer synas, säger Gunhild Stensmyr.