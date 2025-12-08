Prenumerera

Konsthall Tornedalen på tapeten i Malmö

Här blir Gunhild Stensmyr fotograferad av Marianne Berglund för några år sedan till en artikel som Marianne Berglund skrev. Foto: Marianne Berglund
Från en gräns till en annan. 
Nu berättar Gunhild Stensmyr om Konsthall Tornedalen för kulturintressenter i Skåne.
Gunhild Stensmyr har rest till Malmö för att föreläsa för Malmöstad, kulturinstitutioner i Skåne, näringslivet och för politiker.
Ämnet: Konsthall Tornedalen.
– Konsthallen tar Tornedalen ut i världen och Tornedalen förtjänar en högkvalitativ mötesplats. Jag blir alltid lika glad när jag pratar om konsthallen, säger Gunhild Stensmyr.
I Malmö ska hon berätta om projektet, strategier, organisering, samverkan, finansiering och varför konsthallen planeras i Tornedalen.
– Vi är en gränsbygd precis som Skåne. Vi har mycket gemensamt. Vid vår gräns har vi en enorm rörlighet, 14 miljoner passerar gränsen varje år.
Ett steg i taget…
Arbetet med att etablera Konsthall Tornedalen i Risudden utanför Övertorneå har pågått länge.
– Jag köpte en skogsfastighet 2009 och då kom idén, säger Gunhild Stensmyr.
Hon skrev ned projektidén som sedan dess har fått vara hennes vägledare i projektet.
– Det är en bra påminnelse om varför jag gör det här. Jag har haft tid att tänka strategiskt. Det viktiga är att det blir bra.
År 2023 rekryterades en konsthallschef, det finns ett konsthotell och projektet har blivit både ett aktiebolag och en separat stiftelse.
– Vi har säkerställt framtiden, så ingen kan koma och tycka att konsthallen ska bli någonting annat som en bowlinghall.
När öppnar konsthallen?
– Vi har en tidsplan som vi jobbar efter, ni får se, det kommer synas, säger Gunhild Stensmyr.
Linda Danhall

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vet du mer? – TIPSA OSS!

Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här

Kommentera artikeln:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

RELATERADE ARTIKLAR

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 65 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Beställ e-tidning
Betala med kort eller autogiro. Ingen bindningstid.
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN
Bara bada bastu vid älven

Två vänner med rötter i Torneå ville göra någonting för hemtrakten och en tanke om en allmän bastu föddes. I lördags var det dags för invigning. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

26 november, 2025 Inga kommentarer
Stadshotellet jubilerar – firar 125 år

Den 1 november 1900 öppnades Haparanda Stadshotell. Invigningen ägde rum den 5 december samma år. I helgen firade det anrika hotellet 125 år, vilket gör det till det äldsta stadshotellet i Norrbotten. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

12 november, 2025 Inga kommentarer

Adress: Storgatan 92B, 953 31 Haparanda
Telefon:+46(0)922-280 00 
redaktion@haparandabladet.se
Öppet: måndag-torsdag 08-17 fredag 08-16

KUNDSERVICE
abonnemang@haparandabladet.se
Telefon:+46(0)922-280 00

UTEBLIVEN TIDNING
Vid utebliven tidning:
Kontakta Haparandabladet 0922-280 00.
Telefontid vardagar 09-15.

Jos jäät ilman lehteä Torniossa
soita puh 0200-710 00.

SOCIALA MEDIER
Vi finns också i sociala medier:
Facebook Twitter Instagram

Här hittar du vår nya app:

Ladda ned på App Store
Ladda ned på Google Play