Konsultkarusell kostade Pajala 48 miljoner

Haparandabladet (HB) kan avslöja en kaosartad konsultkarusell inom socialförvaltningen i Pajala. Politiker och socialchef tappade kontrollen när kommunchefen egenmäktigt började styra konsulterna. På 2,5 år betalades ut 48 miljoner kronor till konsulter varar 47 miljoner till två skånska socionomkonsulter, Serei Solution AB ägd av Sebastian Wolff och CJ Socionomkonsult AB ägd av Camilla Jansdotter.

Skånekonsulterna upphandlades av socialchefen Mervi Kostet efter halvårsskiftet 2022 utan konkurrensutsättning. Det rådde akut kris när kommunen hade tappat alla anställda socionomer. Från början gjordes normala avtal med rimliga arvoden med de båda konsultföretagen.

Tog över ruljangsen

Men efter en kort tid tog dåvarande kommunchefen Stefan Millgård över ruljangsen och började ge de två konsultföretagen ständigt nya uppdrag utan samverkan med socialchefen. Den stora miljonrullningen drog igång.

Timpriserna låg på 1.350 kronor och uppåt. Wolff var en tid socialchef och arvodena sköt i höjden. Under mer än ett års tid kunde Sebastian Wolff attestera månadsfakturorna från sitt eget företag. Camilla Jansdotter utsågs till enhetschef och även hennes arvoden steg.

Rena guldgruvan

Uppdragen blev rena guldgruvan för skånebolagen. Arbete under kvällar och helger belönades med dubbla arvoden. Båda försågs med fria bostäder i Pajala. För bilkörning betalades 70 kronor per mil. Vid uppdrag med övernattning utgick traktamenten på 1.000 kronor per dygn. Wolff hade rätt att arbeta fyra månader per år hemifrån och Camilla Jansdotter tre månader. Antalet fakturerade timmar gick långt över normala 40 timmar per vecka.

Allt fortsatte fram till sista december 2024 trots kraftiga protester från framför allt oppositionspolitikern Linda Jonsson (V). Då hade de två konsultföretagen fakturerat totalt 47 miljoner kronor. Tre tidigare konsultbolag som upphandlats i konkurrens med andra företag blev av med sina uppdrag ungefär samtidigt som skånekonsulterna engagerades.

64 procents vinstmarginal

HB har granskat skånebolagens bokslut de aktuella åren. Serei Solutions bokslutsår slutar sista april och CJ Socionomkonsults sista juni. Vi har kunnat granska två fulla bokslutsår för båda företagen.

Serei Solution kunde under två bokslutsår fakturera kommunen på 25,4 miljoner i omsättning och redovisade en

vinst på 8,6 miljoner. På två år hade det egna kapitalet vuxit från 900.000 till 6 miljoner kronor. Bolaget anlitade tidvis två underkonsulter.

CJ Socionomkonsults ägare Camilla Jansdotter arbetade ensam och omsatte under två bokslutsår 8,1 miljoner och gjorde en vinst på 5,2 miljoner. En vinstmarginal på 64 procent. Bolagets eget kapital hade gått från 600.000 till 2,5 miljoner kronor.

Ekonomin i botten

Till saken hör att Pajala kommuns ekonomi är körd i diket. Det samlade underskottet per sista december 2024 ligger på cirka 50 miljoner och 2025 kan den uppgå till 100 miljoner. Konsultarvodena är en stor del av förklaringen till att ekonomin är körd i botten. Under försommaren 2024 sparkade kommunfullmäktige hela kommunstyrelsen inklusive kommunalrådet Ulrica Hammarström (S).

”Tåget har gått”

– Tåget har gått ekonomiskt för Pajala kommun. Det blir helt omöjligt att spara in så stora underskott för en så liten kommun som Pajala. Konsultkostnaderna visar återigen det kaos som finns i den politiska ledningen, säger Johny Lantto, lokalpartiet Framtid S.

– De här siffrorna är svåra att ta in. Vi har i kommunstyrelsen fått helt andra siffror som jag länge misstänkt inte varit sanna, säger Linda Jonsson (V).

– Siffrorna är horribla, säger nya kommunalrådet Birgitta Rantatalo (S) som tillträdde i våras. Vi har redan infört nya kontrollrutiner.

– Vi kommunrevisorer har nog haft hum om total kostnaderna, men något totalbelopp har vi inte haft, säger Josefin Brynefall, ordförande för kommunrevisorerna.

Fotnot: HB har inte fått kontakt med förre kommunchefen Millgård som lämnade Pajala i april. Och inte heller med Wolff eller Jansdotter. Vi anklagar dem inte för brott och de har uppenbarligen gjort bra jobb i många avseenden. Däremot kan man diskutera företagarmoral när man maximerar sina konsultarvoden från en liten glesbygdskommun som befinner sig i svår kris.