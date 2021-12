Kör lugnt i helgtrafiken

Inför jul- och nyårshelgerna beger sig många ut i vägtrafiken, högtiderna tillhör de stora trafikhelgerna.

De senaste tio åren har 18 personer avlidit och 348 skadats i trafikolyckor kring helgerna i Norrbotten, enligt If, försäkringsbolag. Utifrån statistik hämtad från Transportstyrelsen så har 20 olyckor inträffat på E4 inom Haparanda kommun mellan 2015-2020, hela åren. På riksväg 99 har 14 olyckor registrerats och på väg 725 (Seskarövägen), fyra.

Just nu pågår en omfattande ombyggnation av E4 mellan Haparanda och Salmis, ett projekt som drivs av Trafikverket. En sträcka om sju kilometer byggs om och anledningen är just den att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på vägavsnittet.