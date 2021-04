Krislägesavtal aktiveras för sjukvårdspersonal

Läget i vården är så ansträngt att Region Norrbotten nu vill aktivera krislägesavtalet för en del av medarbetarna i vården.

– Det här är en åtgärd som vi beklagar att vi måste ta till, men grundbemanningen räcker inte eftersom antalet covid-patienter har ökat kraftigt de senaste tre veckorna, säger Kenneth Backgård, regionstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Det var under fredagens morgon som regionstyrelsen, på ett extrainsatt sammanträde beslutade att skicka en begäran till Sveriges kommuner och regioner (SKR) om att krislägesavtalet ska aktiveras i Norrbotten. Arbetsplatser som omfattas av begäran är anestesi, operation och intensivvård på Sunderby och Gällivare sjukhus, akut omhändertagande i Piteå. Där inkluderas även covid-IVA samt intermediärvårdsavdelningen vid Sunderby sjukhus. Yrkesgrupperna som berörs av det begärda krislägesavtalet är sjuksköterskor och undersköterskor.

Krislägesavtalet innebär att ordinarie kollektivavtal eller enskilda överenskommelser inte gäller. De ersätts i stället med villkoren i krislägesavtalet. Ordinarie arbetstid inom krislägesavtalet är 48 timmar per vecka. Arbetstiden kan variera mellan veckorna, så länge den totala arbetstiden under fyra veckor är maximalt 192 timmar. Arbete kan planeras till att genomföras under hela dygnet, veckans alla dagar.

Enligt krislägesavtalet utgår en ersättning på 120 procent av ordinarie lön för varje arbetad timme. Detta innebär att den totala ersättningen blir 220 procent av den vanliga lönen. Krisersättningen höjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid som kan beordras när det inte räcker att en person jobbar i snitt 48 timmar per vecka.