Kyrka eller kapell- i dag avgörs ödesfrågan i Hedenäset

Fackliga krav ställs mot bybors vilja när återuppbyggnaden av Hietaniemi kyrka avgörs i dag från klockan 16.00.

I eftermiddag sammanträder Övertorneå församlings kyrkofullmäktige i Övertorneå församlingsgård. Mötet gäller gäller finansiering och antagande av anbud för återuppbyggnaden efter branden i Hietaniemi.

Kyrkorådet röstade 18 maj 2026 för att upphäva tidigare beslut om att bygga en kyrka.

Kyrkorådet föreslår att Övertorneå församlings kyrkofullmäktige beslutar att bygga ett kapell i begravningsverksamhetens regi.

Inför sammanträdet har samtliga fackförbund yrkat att Övertorneå församling väljer det byggalternativ som säkrar den befintliga personalens anställningar.

Samtidigt har invånare i Hietaniemi krävt att Övertorneå församling uppför en kyrka enligt ursprungsbeslutet.

Skrivet av Fredrik Liedholm

gm: