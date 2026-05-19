Kyrkorådets förslag fälldes – kyrka byggs i Hietaniemi

Övertorneå församlings kyrkofullmäktige avslog kyrkorådets förslag om att bygga ett kapell i begravningsverksamhetens regi. Beslutet från januari 2025 kvarstår och återuppbyggnaden i Hietaniemi uppförs som en kyrka.

Krav från invånare i Hedenäset ställdes under sammanträdet mot fackliga yrkanden om att välja det byggalternativ som säkrar Övertorneå församlings personalstyrka.