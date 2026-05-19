Kyrkorådets förslag fälldes – kyrka byggs i Hietaniemi

Övertorneå församlings kyrkofullmäktige avslog kyrkorådets förslag om att bygga ett kapell i begravningsverksamhetens regi. Beslutet från januari 2025 kvarstår och återuppbyggnaden i Hietaniemi uppförs som en kyrka.
Krav från invånare i Hedenäset ställdes under sammanträdet mot fackliga yrkanden om att välja det byggalternativ som säkrar Övertorneå församlings personalstyrka.
Behövs det fler tomma kyrkor inom Övertorneå kommun? Det finns kyrkor i Övertorneå, Svanstein och i Juoksengi som allt som oftast står tomma. En kommun med drygt 4000 invånare har redan tre kyrkor och ska bygga en helt ny kyrka som också ska värmas och hållas i bra skick. Fyra kyrkor att underhålla. Verkar finnas mycket pengar inom Församlingen. Samlar man alla gudtjänstdeltagare från Juoksengi, Svanstein, Övertorneå och Hedenäset en söndag så ryms dessa på de fyra främsta raderna i Övertorneå kyrka.