Ladugård brann i Ylitornio

Polisen utreder brandorsak efter ladugårdsbrand i finska Ylitornio.
En ladugård förstördes av brand natten mot onsdagen, rapporterar finska polisen.
Enligt Yle miste 44 nötkreaturer livet i branden.
Jonas Salmijärvi upptäckte att en renvaja med sändare inte längre rörde sig i skogen. Han fann den död med en liten renkalv som sprang runt den. Till slut lade Jonas Salmijärvi en lasso på kadavret och när renkalven lade sig
Anstalten i Haparanda jobbar med att ge de intagna meningsfull sysselsättning. Det får de genom snickeriverksamheten som tillverkar allt från grillplatser till utebastu. ”Allt görs från grunden”, säger Mikael Lind som är en av ledarna vid snickeriet.
I flera av sjöarna i Meänmaa, på finska sidan om Muonio samt Torneälven anlitar byarna notdragare för att hålla nere mört och annan småfisk för att förbättra fiskbeståndet. ”Sedan vi började reglera fisken i Pasmajärvi har vi märkt att abborrarna
I lördags bjöd Centerpartiet i Haparanda på familjedag med aktiviteter vid Björka smådjursstall.
Årets Prideparad ringlade sig över den svenskfinska gränsen under lördagsförmiddagen med målgång invid Aines konstmuseum i Torneå. Uppskattningsvis tvåhundra personer travar för tolerans.