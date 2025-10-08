Prenumerera

Ladugård brann i Ylitornio

Polisen utreder brandorsak efter ladugårdsbrand i finska Ylitornio.

En ladugård förstördes av brand natten mot onsdagen, rapporterar finska polisen.

Enligt Yle miste 44 nötkreaturer livet i branden.

Pirita Jaako

