Lägst arbetslöshet i Norrbotten

Enligt statistik från Arbetsförmedlingen fortsatte arbetslösheten i Norrbottens län att minska under det fjärde kvartalet 2024.

Lägst arbetslöshet hade Gällivare och Kiruna kommuner med 2,3 respektive 2,4 procent, och det är också länen i norra Sverige där arbetslösheten är lägst. Allra lägst relativ arbetslöshetsnivå under det fjärde kvartalet, 4,0 procent, hade Norrbottens län följt av Västerbottens och Jämtlands län.

– 28 000 personer fler var inskrivna som arbetslösa under det fjärde kvartalet 2024 än vid samma tidpunkt ett år tidigare. Det visar tydligt på den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden under året. Under 2025 väntar vi oss att arbetsmarknaden stärks, men återhämtningen sker inte över en natt. Vi ser en gradvis förstärkning framför oss, säger Emil Persson, arbetsmarknadsanalytiker Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

De högsta arbetslöshetsnivåerna fanns i Skåne, Södermanlands och Gävleborgs län. Dock menar Arbetsförmedlingen att det finns stora skillnader på arbetsmarknaden både mellan och inom alla Sveriges län.