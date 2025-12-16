Läkare i norra Finland prisad för cancervården

Årets cancerläkare i Finland är Minna Jääskeläinen som är överläkare vid cancer- och palliativvårdscentret vid Lapplands centralsjukhus. Hon tilldelas utmärkelsen av Cancerstiftelsen.

Hon prisas för betydande bidrag till utvecklingen av cancervården i hela norra Finland.

– Jag vill arbeta patientorienterat och lyssna på patientens individuella behov och önskemål. I mitt arbete vill jag också bidra till att säkerställa en högkvalitativ, modern och effektiviserad cancerbehanding, säger Jääskeläinen.