Årets cancerläkare i Finland är Minna Jääskeläinen som är överläkare vid cancer- och palliativvårdscentret vid Lapplands centralsjukhus. Hon tilldelas utmärkelsen av Cancerstiftelsen.
Hon prisas för betydande bidrag till utvecklingen av cancervården i hela norra Finland.
– Jag vill arbeta patientorienterat och lyssna på patientens individuella behov och önskemål. I mitt arbete vill jag också bidra till att säkerställa en högkvalitativ, modern och effektiviserad cancerbehanding, säger Jääskeläinen.
Läkare i norra Finland prisad för cancervården
