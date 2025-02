Det blev en lång dags färd mot återremiss av kommunledningens handlingsplan för att få budgeten i balans, när Pajalafullmäktige samlades i måndags. När Roger Uusitalo (C) öppnade upp för att se över kommunens skolstruktur möttes det av bifall från oppositionen, som ser en bantad skolverksamhet i kommunen som ytterst nödvändigt.

Under förra veckans besök i Pajala var SKR och Kommuninvest ytterst tydliga i sitt budskap. De framförde att det ännu fanns möjlighet för kommunen att kraftfullt och utan dröjsmål agera för att få ekonomin på fötter. Innan frågan om en handlingsplan för just detta diskuterades i måndagens fullmäktige fanns de även med via länk, och upprepade allvaret i sitt budskap.

Totalt omfattar handlingsplanen som (S), (KD) och (Sjvp) tagit fram besparingar på 18 miljoner under 2025 bland annat en ramminskning för socialnämnden, vidare att dra in personalens kaffe och julklappar, kultur- och föreningsbidragen halveras, översyn av skolans organisation bland annat genom uppsägning av skolpersonal och ökad distansundervisning av meänkieli samt bättre uppföljning av korttidsfrånvaro.

Inte tillräckligt

Samtliga oppositionspartier ansåg att detta inte var tillräckligt och hänvisade till SKR och Kommuninvest som förespråkade kraftfulla åtgärder.

– Vi måste effektivisera och nå våra mål till lägre kostnader. Vi kan inte ha skolenheter med små klasser i stora skolor för 200 elever, och som vi inte kan underhålla, säger Ann-Mari Mäki Larsson (Fr S).

Här gick skiljelinjen mellan de styrande partierna, som i handlingsplanen inte nämnde något om att se om skolstrukturen, och oppositionen.

Roger Uusitalo (C), som har vågmästarrollen i fullmäktige med sitt mandat,, gick tidigare under dagen ut och meddelade att partiet efter det att SKR och Kommuninvest besökte Pajala, tänkt om i frågan om att utreda skolstrukturen. Center kan tänka sig att se hur en flytt av klasserna 4-6 från Sattajärvi till Pajala, slår. Vidare att klasserna 4-6 i Tärendö flyttas till Pajala eller Korpilombolo samt att stänga en förskola i centrala Pajala.

Sitter på klippkant

– Vi lägger förslagen för att vi sitter på en klippkant, säger Roger Uusitalo.

Efter votering fick oppositionen igenom en minoritetsåterremiss vilket blev klart i kvällningen, vid 19.30-tiden. Efter beslutet uppger kommunstyrelsens ordförande Birgitta Rantatalo för HB att hon både är chockerad och besviken.

– Den oansvariga minoritetsremissen som (V), (Fr S) och (M) framförde orsakar en total handlingsförlamning. Enligt SKR var en återremiss absolut det vi inte skulle ha. Var är paniken Linda Jonsson (V) säger att hon känner. Kanske fanns den i början av mötet men när publiken gått ryggade de och föll in i ledet med F(Fr S) och (M).

– SKR framförde även risken att inte ta något beslut. När ska vi tycka att vi har tillräckligt med utredningar, säger en märkbart besviken Birgitta Rantatalo.

En bredare vilja

– Det här är det näst bästa som kunde hända. En minoritetsremiss gör att det inte går att remittera frågan ytterligare. Nu måste det finnas underlag för att ta beslut i fullmäktige den 4 april. Någonstans måste det sjunka in för de styrande partierna att de måste ta frågan om skolstrukturen i sin helhet in i mål, säger Birger Lahti (V).

Partikamraten Linda Jonsson är nöjd. Allt eftersom dagen gick kunde hon känna att det fanns en bredare vilja att göra något mer än att anta de ledande partiernas förslag till handlingsplan.

– Kan den kraften användas till att ge större effekt på kommunens kostnader så måste vi ta den, säger Linda Jonsson.

Hasse Mella Stenudd reporter