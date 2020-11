Länsi-Pohja snart i accelerationsfas av coronapandemin

Enligt sjukvårdsdistriktet Länsi-Pohja har det konstaterats fem nya smittor sedan lördagen (siffror från måndag).

Cirka 200 personer uppges vara exponerade och därmed i karantän.

I slutet av förra veckan hade det konstaterats totalt 27 nya fall under de senaste två veckorna.

Därmed ligger sjukvårdsdistriktet inför en så kallad accelerationsfas. Områden i denna fas har en incidens mellan sex och 15 nya fall per 100.000 invånare under den senaste veckan och mellan tio och 25 per 100.000 invånare under de senaste två veckorna.

Accelerationsfas kan betyda restriktioner i vissa verksamheter.

Sjukvårdsdistriktet Länsi-Pohja omfattar Torneå, Kemi, Keminmaa, Ylitornio, Simo och Tervola.