Lastbil krockade med ren

En anmälan om viltolycka kom till polisen tidigt under tisdagens morgon.
En mindre lastbil krockade med en ren på länsväg 886 vid Naakajärvi.
Inga personskador rapporteras men renen skadades i samband med olyckan. Berörd sameby kontaktades.
En anmälan om viltolycka kom till polisen tidigt under tisdagens morgon.
En mindre lastbil krockade med en ren på länsväg 886 vid Naakajärvi.
Inga personskador rapporteras men renen skadades i samband med olyckan. Berörd sameby kontaktades.
Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här.
Årets Prideparad ringlade sig över den svenskfinska gränsen under lördagsförmiddagen med målgång invid Aines konstmuseum i Torneå. Uppskattningsvis tvåhundra personer travar för tolerans.
I år är det 100 år sedan Finnkampen arrangerades för första gången. På denna klassiska friidrottstävling kämpar Sveriges och Finlands friidrottsstjärnor om att få flest antal poäng. Det är också mycket arbete för att få allting på plats. Två som
I 30 år har Haparanda stadsbibliotek funnits i Gallerian i centrala staden. I fredags var dörrarna öppna för sista gången för allmänheten. Nu blir det full rulle med flytt till Klippan.
Meningen med livet är ett hett och härligt bastubad visar bastuprofilen Jonas Jaako från Övertorneå som medverkar i morgondagens tv-program ”Jag och min far” tillsammans med Magnus Uggla.
I två nätter sov Ulla-Maija Koivuranta i Aareavaara tillsammans med en huggorm i sin säng. När hon väl upptäckte ormen attackerade den henne. ”Jag har inte vågat sova i min säng sedan dess”, säger Ulla-Maija Koivuranta.