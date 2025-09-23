UPPDATERAD: Lastbil och personbil i olycka

Vid lunchtid under tisdagen inträffade en trafikolycka på Riksväg 99 mellan Putaanpää och Niskanpää i Övertorneå kommun.

Enligt polisens uppgifter ska en personbil och en lastbil vara inblandade i olyckan. Skadeläget är oklart.

Enligt information från Trafikverket är vägen avstängd, vilket den uppskattas vara fram till klockan 14:00, och räddningstjänsten samt polisen är på plats.

UPPDATERING 14:38

Vägen är inte längre avstängd. Skadeläget är fortfarande oklart. Enligt initiala uppgifter var tre personer inblandade i olyckan.