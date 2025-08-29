Prenumerera

Lind (C) lugnar oroliga: ”Vardaga gör ett bra jobb”

Det står det klart att Vardaga kommer att ta över driften av äldreboendet Hemstranden, vilket oroar många eftersom ett privat drivet boende är vinstdrivande.

I juni fattades tilldelningsbeslut att Vardaga tar över driften av äldreboendet Hemstranden. Detta kommer att ske efter att IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) handläggning blir klar.

– Vardaga söker tillstånd från IVO och det är när tillståndet är klart. Man kan förvänta sig något mellan sex och nio månader, säger kommunalråd Janne Lind (C).
Under övergångsperioden på et år kommer verksamheten förbli som den är. Privatiseringen har fått kritik inom politiken samt bland kommunbor.

Vad vill du säga åt de som är rädda för att omsorgen ska bli sämre när verksamheten blir vinstdrivande?

– Vi har ju haft Vardaga tidigare här och de hade väldigt hög kvalitet i alla mätningar. Så det är ingenting nytt för Haparanda eftersom vi hade dem i många år här och även personalen berömde verksamheten. När jag var ordförande i socialnämnden gjorde vi verksamhet och fick mycket positivt med oss, säger Lind.
Att det ska bli en privatisering av Hemstranden har väckt många starka känslor och flera har varit emot beslutet.

Pirita Jaako

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vet du mer? – TIPSA OSS!

Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här

Kommentera artikeln:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

RELATERADE ARTIKLAR

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 65 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Beställ e-tidning
Betala med kort eller autogiro. Ingen bindningstid.
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN
Kungen i baren träffar kungen i bastun

Meningen med livet är ett hett och härligt bastubad visar bastuprofilen Jonas Jaako från Övertorneå som medverkar i morgondagens tv-program ”Jag och min far” tillsammans med Magnus Uggla. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

27 augusti, 2025 Inga kommentarer
Till sängs med en huggorm

I två nätter sov Ulla-Maija Koivuranta i Aareavaara tillsammans med en huggorm i sin säng. När hon väl upptäckte ormen attackerade den henne. ”Jag har inte vågat sova i min säng sedan dess”, säger Ulla-Maija Koivuranta. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

20 augusti, 2025 14 kommentarer

Adress: Storgatan 92B, 953 31 Haparanda
Telefon:+46(0)922-280 00 
redaktion@haparandabladet.se
Öppet: måndag-torsdag 08-17 fredag 08-16

KUNDSERVICE
abonnemang@haparandabladet.se
Telefon:+46(0)922-280 00

UTEBLIVEN TIDNING
Vid utebliven tidning:
Kontakta Haparandabladet 0922-280 00.
Telefontid vardagar 09-15.

Jos jäät ilman lehteä Torniossa
soita puh 0200-710 00.

SOCIALA MEDIER
Vi finns också i sociala medier:
Facebook Twitter Instagram

Här hittar du vår nya app:

Ladda ned på App Store
Ladda ned på Google Play