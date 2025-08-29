Lind (C) lugnar oroliga: ”Vardaga gör ett bra jobb”

Det står det klart att Vardaga kommer att ta över driften av äldreboendet Hemstranden, vilket oroar många eftersom ett privat drivet boende är vinstdrivande.

I juni fattades tilldelningsbeslut att Vardaga tar över driften av äldreboendet Hemstranden. Detta kommer att ske efter att IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) handläggning blir klar.

– Vardaga söker tillstånd från IVO och det är när tillståndet är klart. Man kan förvänta sig något mellan sex och nio månader, säger kommunalråd Janne Lind (C).

Under övergångsperioden på et år kommer verksamheten förbli som den är. Privatiseringen har fått kritik inom politiken samt bland kommunbor.

Vad vill du säga åt de som är rädda för att omsorgen ska bli sämre när verksamheten blir vinstdrivande?

– Vi har ju haft Vardaga tidigare här och de hade väldigt hög kvalitet i alla mätningar. Så det är ingenting nytt för Haparanda eftersom vi hade dem i många år här och även personalen berömde verksamheten. När jag var ordförande i socialnämnden gjorde vi verksamhet och fick mycket positivt med oss, säger Lind.

Att det ska bli en privatisering av Hemstranden har väckt många starka känslor och flera har varit emot beslutet.